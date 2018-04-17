Европа собралась защитить россиян

ЕС увеличит дотации на проекты по «защите прав человека» в России

Евросоюз надеется «существенно увеличить» финансирование проектов в сфере развития гражданского общества и защиты прав человека в России . Об этом заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис , передает ТАСС «Мы надеемся на существенное увеличение финансирования ЕС гражданского общества и защиты прав человека в России, но мы также задействуем и другие пути, дабы послать четкий сигнал, что Евросоюз открыт по отношению к российскому народу и поддерживает его», — сказал Стилианидис, представляя на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге доклад по отношениям ЕС и России. По его словам, фокус будет делаться на молодежь, «поскольку это главная надежда любого общества».