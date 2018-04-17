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Европа собралась защитить россиян
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ЕС увеличит дотации на проекты по «защите прав человека» в России 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз надеется «существенно увеличить» финансирование проектов в сфере развития гражданского общества и защиты прав человека в России. Об этом заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис, передает ТАСС.
«Мы надеемся на существенное увеличение финансирования ЕС гражданского общества и защиты прав человека в России, но мы также задействуем и другие пути, дабы послать четкий сигнал, что Евросоюз открыт по отношению к российскому народу и поддерживает его», — сказал Стилианидис, представляя на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге доклад по отношениям ЕС и России.
По его словам, фокус будет делаться на молодежь, «поскольку это главная надежда любого общества».
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