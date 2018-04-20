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В Афинах расстреляли «крестного отца» мафии
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В Афинах из автомата Калашникова расстреляли «крестного отца» мафии 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: Фото : Геннадий Мельник
Известный "крестный отец" мафии расстрелян вечером в четверг из автомата Калашникова в афинском районе Агии Анаргири, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Два человека подъехали на мотоцикле к автомобилю жертвы и открыли огонь из автомата Калашникова 7,62 мм. На месте найдено более десятка гильз, в мужчину попали не менее восьми пуль. В тяжелом состоянии он был отвезен в больницу, где скончался.
Полицейские из департамента по расследованию убийств считают наиболее вероятным мотивом преступления сведение счетов между мафиозными группировками и полагают, что убийство было заказным, пишет агентство.
По данным СМИ, убитый — 45-летний Йоргос Лицос по кличке "Буби", и нападение на него могло быть ответом на убийство в январе этого года в Афинах одного из бывших "крестных отцов" мафии Василиса Стефанакиса.
Лицос в 2015 году проходил подсудимым в судебном процессе с участием 217 членов мафиозных группировок. Его приговорили в 13,5 годам тюрьмы с отсрочкой приговора и внесением залога в 40 тысяч евро. Сейчас его дело рассматривал суд второй инстанции.
В феврале 2016 года на него уже было совершено покушение.
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