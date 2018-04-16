Джуканович пообещал добиться вступления в ЕС

Джуканович пообещал добиться скорого вступления Черногории в Евросоюз

Избранный президент Черногории Мило Джуканович пообещал за свой срок правления страной добиться ее вступления в Европейский союз . Слова черногорского политика передает газета "Vijesti".

Джуканович заявил, что его победа означает поддержку пути Черногории в Евросоюз.

"Я уверен, что мы оправдаем надежды наших граждан и в ближайшие пять лет сделаем этот последний шаг (для вступления в ЕС. — Прим. ред.).

Лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович победил в первом туре выборов президента Черногории, гарантировав себе не менее пяти лет в должности главы государства. Политик, в частности, известен негативными высказываниями в адрес России