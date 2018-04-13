Шурыгина стала певицей 

Telegram-канал Super опубликовал совместную песню героини «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной и певца Саши Акта.
Super отмечает, что трек «по звучанию получился на стыке „Фактора 2“ и „Многоточия“.
Лирический герой песни вспоминает о любимой девушке, „красивой очень“ и „молодой, между прочим“. Он смотрит на небо, „гадая, быль или небыль, и вспоминая так жадно, о том, где был с ней, где не был“.
В январе прошлого года вышел первый выпуск „Пусть говорят“ о 17-летней на тот момент Диане Шурыгиной, школьнице из Ульяновска, ставшей жертвой изнасилования весной 2016 года. По словам девушки, это произошло на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Шурыгина рассказала, что была пьяна, а именинник — 21-летний Сергей Семенов — изнасиловал ее.
Суд приговорил Семенова к восьми годам тюрьмы. Свою вину молодой человек не признал. Его родственники и друзья также отказались верить в справедливость приговора. После „Пусть говорят“ у них набралось много сторонников. В интернете появилось множество оскорбительных мемов с Шурыгиной, сообществ в поддержку Семенова, а ее семье начали поступать угрозы.
Позже суд сократил приговор Семенову до трех лет и трех месяцев тюрьмы. В январе 2018-го Семенов вышел на свободу. Сообщалось, что заключение ему заменили „более мягким видом наказания“.
В октябре прошлого года Шурыгина вышла замуж за видеооператора Андрея Шлягина.