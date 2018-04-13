Шурыгина стала певицей

Telegram-канал Super опубликовал совместную песню героини «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной и певца Саши Акта.

Super отмечает, что трек «по звучанию получился на стыке „Фактора 2“ и „Многоточия“.

Лирический герой песни вспоминает о любимой девушке, „красивой очень“ и „молодой, между прочим“. Он смотрит на небо, „гадая, быль или небыль, и вспоминая так жадно, о том, где был с ней, где не был“.

Публикация от Super (@super.ru) 13 Апр 2018 в 3:36 PDT

В январе прошлого года вышел первый выпуск „Пусть говорят“ о 17-летней на тот момент Диане Шурыгиной, школьнице из Ульяновска , ставшей жертвой изнасилования весной 2016 года. По словам девушки, это произошло на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Шурыгина рассказала, что была пьяна, а именинник — 21-летний Сергей Семенов — изнасиловал ее.

Суд приговорил Семенова к восьми годам тюрьмы. Свою вину молодой человек не признал. Его родственники и друзья также отказались верить в справедливость приговора. После „Пусть говорят“ у них набралось много сторонников. В интернете появилось множество оскорбительных мемов с Шурыгиной, сообществ в поддержку Семенова, а ее семье начали поступать угрозы.

Позже суд сократил приговор Семенову до трех лет и трех месяцев тюрьмы. В январе 2018-го Семенов вышел на свободу. Сообщалось, что заключение ему заменили „более мягким видом наказания“.