Британцы ринулись за гражданством стран ЕС

Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Число британцев, которые получили гражданство другой страны Евросоюза, выросло более чем в два раза в 2016 году. В 2016 году, когда большинство британцев проголосовало за выход страны из состава ЕС, 5555 граждан Великобритании получили гражданство других государств блока, что на 165% больше, чем 2478 в 2015 году, сообщает статистическое агентство Eurostat. Из этого количества 2702 человека получили гражданство Германии, их число выросло на 355%. Официальные лица заявили, что данные по Германии непосредственно связаны с Brexit. Должностные лица Eurostat отказались комментировать эту тенденцию. Этот процесс в Германии может занять лишь несколько месяцев по сравнению с годом или более в других странах ЕС. Немецкие данные за 2016 год могут отражать более быстрый процесс, чем, скажем, во Франции, гражданство которой в 2016 году получили 517 британцев. Данные Eurostat демонстрируют неуклонно растущую тенденцию к тому, что британцы становятся гражданами других государств ЕС за последнее десятилетие, причем показатель за 2016 год более чем в четыре раза выше, чем в 2007 году.