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Россияне вошли в число лидеров среди получивших гражданство стран ЕС
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Россияне вошли в число лидеров среди получивших гражданство стран ЕС 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 10 апр — РИА Новости. Выходцы из РФ вошли в первую десятку по числу полученных в странах ЕС паспортов, больше всего гражданство им предоставляли в Германии, Франции и Финляндии, свидетельствуют данные Евростата.
Согласно обнародованным статистическим данным, всего по данным на 2016 год гражданство в странах ЕС получили порядка 995 тысяч иностранцев, что больше, чем годом ранее, когда новые документы получила 841 тысяча человек. Лидируют в списке выходцы из Марокко — свыше 101 тысячи человек. Чаще всего они остаются в Испании, Италии и Франции.
Далее по списку в первой десятке следуют албанцы (67,5 тысячи), выходцы из Индии (41,7 тысячи), Пакистана (32,9), Турции (32,8), Румынии (29,7).
На седьмом месте фигурируют в статистике украинцы — 24,1 тысячи человек. Гражданство они получали в основном в Германии, Румынии и Португалии.
На девятом месте — россияне в количестве 22,4 тысячи человек. Согласно Евростату, паспорта им выдавали чаще всего в Германии (в 21,6% случаев), во Франции (18,3%) и Финляндии (9,1%).
Кроме того, выходцы из РФ получали гражданство Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Латвии, Литвы, Польши, Кипра. При этом на Мальте, согласно Евростату, в 2016 году россияне стали самой большой категорией получателей гражданства — 33% от общего числа, — обойдя британцев (8,4%) и саудовцев (5,2%).
Меньше всего паспортов в ЕС получали в 2016 году выходцы из Сирии, они на последней строчке: 9,3 тысячи. В основном гражданство им предоставляли шведские, немецкие и французские власти, свидетельствует Евростат.
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