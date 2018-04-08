Ещё
Власти не считают терактом трагедию в Мюнстере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти не считают терактом трагедию в Мюнстере 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Мюнстерский убийца не был связан с радикальными исламистскими организациями, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер. Преступник действовал в одиночку, тому есть убедительные доказательства, однако тщательное расследование все равно потребуется, передает РИА Новости.
В то же время германские следователи пока не могут установить причины, по которым мужчина направил свой грузовик в группу людей. Ранее немецкими СМИ выдвигалась версия, что убийца психически болен, но полиция ее не подтвердила, передает "Интерфакс".
В субботу небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера. Погибли 3 человека, 20 пострадали. Шесть из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Водитель грузовика застрелился.
Вести.Ru: последние новости
Умерла актриса Анжелика Волчкова. Ей было всего 47 Чайка: история с отравлением Скрипалей для нас не новость, провокации Лондона идентичны СМИ: Скрипалям предложат переехать в США и сменить имена
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар270
Умерла Анжелика Волчкова8
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей777
Чайка призвал Лондон вернуть «наши деньги»110
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко17
Видео
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
03:15
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Политика
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение