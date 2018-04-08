Власти не считают терактом трагедию в Мюнстере

В то же время германские следователи пока не могут установить причины, по которым мужчина направил свой грузовик в группу людей. Ранее немецкими СМИ выдвигалась версия, что убийца психически болен, но полиция ее не подтвердила, передает "Интерфакс"

В субботу небольшой грузовой автомобиль въехал в группу людей, сидевших у кафе на одной из улиц в центре Мюнстера. Погибли 3 человека, 20 пострадали. Шесть из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика застрелился.