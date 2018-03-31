Яковенко связал дело Скрипаля и смерть Глушкова

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко считает, что инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, убийство бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова и пятничный досмотр самолета "Аэрофлота" в лондонском аэропорту "Хитроу" — это звенья одной цепочки.
"И провокация в Солсбери, кстати, и убийство Глушкова (экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова — ред.), как мы теперь понимаем, и плюс то, что произошло в Хитроу, — это все одна цепочка. С этим, конечно, мы будем внимательно разбираться, но один вывод можно сделать — это то, что британская сторона в данном случае ведет себя очень безответственно", — сказал Яковенко в эфире телеканала "Россия 1".
Британская полиция и таможня в пятницу провели досмотр воздушного судна "Аэрофлота" в аэропорту Лондона. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что на борт самолета, который готовился принять пассажиров рейса Лондон — Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни и заявили о необходимости осмотра судна, не сообщив причины и цели. Британские власти также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет. Командир судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии.
Всю предыдущую неделю ряд стран НАТО и ЕС заявляли о высылке российских дипломатов, выражая таким образом солидарность с Великобританией по "делу Скрипаля". Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.