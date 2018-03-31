РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля

В МИДе заподозрили Британию в причастности к отравлению Скрипаля

"У нас нет информации по этом делу до сих пор. Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, они пришли вчера относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль. Поэтому говорить о причастности Великобритании и официальных лиц к этой истории напрямую сложно, но подозрения в этом есть", — сказала Захарова.

Также она отметила, что сокрытие информации со стороны Британии может косвенно свидетельствовать о причастности страны к отравлению Скрипаля.