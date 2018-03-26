Лейбористы хотят расширить полномочия парламента 

Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Британская оппозиционная Лейбористская партия потребовала, чтобы парламент принял окончательное решение по сделке о выходе из состава ЕС, включая возможность отправить министров обратно за стол переговоров для достижения соглашения по Brexit.
После заключения сделки о переходном периоде на прошлой неделе команда Терезы Мэй должна вести переговоры о долгосрочных торговых отношениях между Великобританией и Европейским союзом, которые, по всей видимости, станут самым сложным этапом в переговорах по Brexit. Правительство пообещало утвердить эту окончательную сделку в парламенте, но дало понять, что выбор заключается в том, чтобы принять соглашение о выходе или остаться без сделки. В понедельник глава лейбористской группы Brexit Кейр Стармер потребовал другого подхода. "Если парламент отвергает условия сделки премьер-министра, которая не давала бы ей лицензию на выход без соглашения", — сказал он в своем выступлении в Бирмингеме. В отдельной речи бывший премьер-министр от партии лейбористов Тони Блэр, чьи центристские взгляды противоречат левой позиции главы партии Джереми Корбина, призвал парламент пойти дальше и настаивать на референдуме о принятии сделки. Выход страны из ЕС без сделки, вероятно, вызовет потрясения на финансовых рынках, превратит трансграничную торговлю в замешательство и вызовет политический кризис в шестой по величине экономике в мире. Лейбористы стремятся предоставить парламенту больше вариантов, включая возвращение в Брюссель для свежих переговоров, путем внесения поправок в законодательство, которое завершит членство Великобритании в ЕС 29 марта 2019 г.