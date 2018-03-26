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Мэй не стала делать предположений насчет смерти Глушкова
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Мэй не стала делать предположений насчет смерти Глушкова 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не стала делать предположений касательно причин смерти экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, предложив парламентариям дождаться результатов расследования.
"Это продолжающееся расследование полиции. Мы, разумеется, ждем результатов расследования", — сказала Мэй, отвечая на вопрос одного из депутатов о том, готово ли правительство ввести новые меры в отношении РФ, если выяснится, что российское государство причастно к смерти Глушкова.
Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
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