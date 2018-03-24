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Москва уличила Лондон в разработке химоружия
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Москва уличила Лондон в разработке химоружия 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне считает, что глава британской военной лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед накануне фактически подтвердил, что в ней ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ. Об этом сотрудник российской дипмиссии заявил журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявление Эйткенхеда о строжайших мерах контроля, которые гарантируют, что за пределы стен лаборатории ничто не может просочиться, сообщает РИА Новости.
По мнению пресс-секретаря посольства, «британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ».
Он отметил, что глава лаборатории не стал отрицать и наличие запасов химического оружия.
«Кстати, о том, что такие образцы имеются в наличии, намекнул 19 марта в интервью Жанне Немцовой на Deutsche Welle и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон», — сказал он.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаруженные в бессознательном состоянии 4 марта на скамейке в сквере в английском Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».
>> В крови Скрипаля нашли «Новичок»
В Великобритании считают, что к этому причастна Россия.
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