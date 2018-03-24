Москва уличила Лондон в разработке химоружия

Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне считает, что глава британской военной лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед накануне фактически подтвердил, что в ней ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ. Об этом сотрудник российской дипмиссии заявил журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявление Эйткенхеда о строжайших мерах контроля, которые гарантируют, что за пределы стен лаборатории ничто не может просочиться, сообщает РИА Новости

По мнению пресс-секретаря посольства, «британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ».

Он отметил, что глава лаборатории не стал отрицать и наличие запасов химического оружия.

«Кстати, о том, что такие образцы имеются в наличии, намекнул 19 марта в интервью Жанне Немцовой на Deutsche Welle и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон», — сказал он.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаруженные в бессознательном состоянии 4 марта на скамейке в сквере в английском Солсбери, были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».