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Во Франции по делу о теракте задержали второго человека
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Во Франции по делу о захвате заложников задержали второго человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Несовершеннолетний друг устроившего теракт на юге Франции задержан за преступный сговор с террористом, сообщает радио FranceInfo.
Отмечается, что ранее была задержана 18-летняя подруга преступника.
Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.
Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Ранее сообщалось, что общее число жертв нападения составило 4 человека. В субботу в больнице скончался жандарм, обменявший себя на заложника в супермаркете. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ*.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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