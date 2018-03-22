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Британия хочет добиться высылки дипломатов РФ из ЕС
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Британия хочет добиться высылки дипломатов РФ из ЕС 

Рамблер 27 минут назад
Фото: Капитал страны
Британский премьер-министр Тереза Мэй попросит страны Евросоюза последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов, осудив, таким образом, действия России по «делу Скрипаля». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, попросившие не называть их имен.
Агентство отмечает, что успех или провал попытки Мэй убедить ЕС присоединиться к санкциям продемонстрирует, может ли Лондон влиять на своих международных союзников после Brexit.
Bloomberg подчеркивает, что пока европейские правительства согласились только «на относительно мягкое заявления».
Агентство привело в пример Грецию, которая заявила, что входит в число стран, желающих увидеть «дополнительные доказательства» по «делу Скрипаля».
Высокопоставленный британский чиновник рассказал Bloomberg, что 22 марта на саммите ЕС в Брюсселе Мэй «будет предупреждать других лидеров об угрозе, которую несет Россия всей Европе».
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