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Британии предложили войти в состав РФ
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Британии предложили войти в состав РФ 

Рамблер 24 марта 2018
Фото: Reuters
Посольство в Лондоне откликнулось на статью в Times, автор которой предложил Великобритании подумать над вхождением в состав России, сообщает РИА Новости.
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В статье под заголовком «Мы не можем победить Россию, так давайте присоединимся к ней» перечисляются преимущества такого сценария. В числе плюсов то, что у Великобритании появится мощная армия, а чемпионат мира по футболу станет для англичан «домашним» и бойкотировать его не придется.
«Отличный стартап», — ответили на это дипломаты в Twitter.
После истории с отравлением в английском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Лондон заявил о намерении пересмотреть свое дипломатическое и политическое представительство на чемпионате мира. Вскоре стало известно, что Великобритания понизит уровень делегации на ЧМ-2018, но бойкотировать соревнования не будет.
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