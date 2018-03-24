Британии предложили войти в состав РФ

В статье под заголовком «Мы не можем победить Россию, так давайте присоединимся к ней» перечисляются преимущества такого сценария. В числе плюсов то, что у Великобритании появится мощная армия, а чемпионат мира по футболу станет для англичан «домашним» и бойкотировать его не придется.

«Отличный стартап», — ответили на это дипломаты в Twitter.