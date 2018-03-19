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Специалисты ОЗХО приступили к работе в Солсбери
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Специалисты ОЗХО приступили к работе на месте инцидента в Солсбери 

RT на русском 11 часов назад
Фото: Reuters
Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приступили к работе на месте инцидента в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом сообщает Sky News.
Ранее в МИД Великобритании заявили, что результаты исследования вещества, которым был отравлен Скрипаль, могут быть предоставлены не ранее чем через две недели.
Как сообщалось, нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым, предположительно, был отравлен Скрипаль, могло находиться в багаже его дочери Юлии.
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