Ещё
Посольству России понадобился Пуаро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольству России понадобился Пуаро 

Рамблер 1 час назад
Фото: kinopoisk.ru
Посольство России в Великобритании прокомментировало ход расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, не скрывая иронии.
«В отсутствие доказательств нам определённо нужен Пуаро в Солсбери!» — говорится в Twitter посольства.
Эркюль Пуаро — бельгийский детектив, персонаж трех десятков романов и рассказов известной английской писательницы прошлого века Агаты Кристи.
>>Британия готова допустить Россию до "дела Скрипаля"
Ранее глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия на протяжении последних 10 лет изготавливала и создавала запасы нервно-паралитического вещества «Новичок». Именно этим веществом, по версии британских правоохранителей были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаруженные 4 марта на скамейке в сквере в английском Солсбери.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье зарегистрирован вброс бюллетеней359
«Это будет концом Евросоюза»388
У Лондона нашлись доказательства против России331
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками85
Немецкая разведка заявила о возможном ударе КНДР по Европе137
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ прокомментировала недопуск россиян на выборы на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение