Посольству России понадобился Пуаро 

Посольство России в Великобритании прокомментировало ход расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, не скрывая иронии.
«В отсутствие доказательств нам определённо нужен Пуаро в Солсбери!» — говорится в Twitter посольства.
In absence of evidence, we definitely need Poirot in Salisbury! pic.twitter.com/EHTlEQmcPp— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 18 марта 2018 г.
Эркюль Пуаро — бельгийский детектив, персонаж трех десятков романов и рассказов известной английской писательницы прошлого века Агаты Кристи.
Ранее глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия на протяжении последних 10 лет изготавливала и создавала запасы нервно-паралитического вещества «Новичок». Именно этим веществом, по версии британских правоохранителей были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаруженные 4 марта на скамейке в сквере в английском Солсбери.