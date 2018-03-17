Британцы попросили прощения у россиян

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«Борис, заткнись»: британцы отреагировали на заявление Джонсона о России 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: Reuters
Жители Великобритании отреагировали на заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о причастности президента России Владимира Путина к организации отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
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"Мы спорим с путинским Кремлем и с его решением — а мы считаем, что вероятнее всего это было его решение — распорядиться об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны", — заявил Джонсон ранее.
Свое негативное отношение на высказывание министра британцы выразили в комментариях к записи посольства России в Лондоне, в котором приводилась соответствующая цитата. Пользователи подвергли резкой критике заявление министра и отметили, что правительство не должно позволять себе подобные возмутительные и голословные высказывания.
"Вне зависимости от истинных причин, стоящих за этим инцидентом, это абсолютное безумие и мне стыдно за реакцию британского правительства", — отметил Jody Hazelgrove.
"Я удивлен, что Борис Джонсон, образованный человек, может делать такие необоснованные заявления, при полном отсутствии каких-либо доказательств, свидетельствующих против Российской Федерации", — написал @Retew_Boy.
"Сказать "вероятнее всего" — это еще не доказательство!" — возмутился @FrankDecota.
"От лица всех думающих британцев, кого я знаю, обращаюсь к русским. Примите, пожалуйста, наши искренние извинения за вопиющие оскорбления и бессмысленные обвинения от Мэй и Джонсона. Все это очень плохо сказывается и на нас самих", — написал @Stef_Coburn.
"Великобритания, как и США, всегда все валит на Россию, но они никогда не приводят доказательств", — написал @Freethinker3447.
Кроме того, для многих пользователей заявление Джонсона стало поводом усомниться в его компетентности. Некоторые же подчеркнули, что министр занимает свою должность незаслуженно.
"Ему нельзя выходить на улицу без сопровождения взрослых, не то что быть министром иностранных дел", — отметил @des_edwards.
"Борис Джонсон — позор западной цивилизации. Но к сожалению, он в хорошей компании", — добавила @wschrover. "Вынужден признать, Джонсон должен научиться понимать, когда нужно заткнуться" — написал @ReederSimon.
"Позор тебе, Борис, тебе стоит заткнуться и убираться" — резюмировал @mrxxpity, процитировав недавнее заявление главы британского Минобороны Гэвина Уильямсона.
Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом.
Британская сторона утверждает, что к отравлению причастна Москва. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. В субботу российский МИД объявил персонами нон грата 23 британских дипломата, они должны покинуть страну в течение недели.
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