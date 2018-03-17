Британцы попросили прощения у россиян

«Борис, заткнись»: британцы отреагировали на заявление Джонсона о России

>> Джонсон отказался пожимать руку послу России "Мы спорим с путинским Кремлем и с его решением — а мы считаем, что вероятнее всего это было его решение — распорядиться об использовании нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны", — заявил Джонсон ранее.

"Вне зависимости от истинных причин, стоящих за этим инцидентом, это абсолютное безумие и мне стыдно за реакцию британского правительства", — отметил Jody Hazelgrove. "Я удивлен, что Борис Джонсон, образованный человек, может делать такие необоснованные заявления, при полном отсутствии каких-либо доказательств, свидетельствующих против Российской Федерации", — написал @Retew_Boy. "Сказать "вероятнее всего" — это еще не доказательство!" — возмутился @FrankDecota. "От лица всех думающих британцев, кого я знаю, обращаюсь к русским. Примите, пожалуйста, наши искренние извинения за вопиющие оскорбления и бессмысленные обвинения от Мэй и Джонсона. Все это очень плохо сказывается и на нас самих", — написал @Stef_Coburn. Свое негативное отношение на высказывание министра британцы выразили в комментариях к записи посольства России в Лондоне, в котором приводилась соответствующая цитата. Пользователи подвергли резкой критике заявление министра и отметили, что правительство не должно позволять себе подобные возмутительные и голословные высказывания.

To the people of Russia, on behalf of all the THINKING residents of the UK, this observer knows or interacts with. Please accept our heartfelt apologies for the crass insults & nonsensical accusations made by May, & Johnson in particular, which reflect SO BADLY on the rest of us!— Stef Anthony Coburn (@Stef_Coburn) 16 марта 2018 г.

"Великобритания, как и США, всегда все валит на Россию, но они никогда не приводят доказательств", — написал @Freethinker3447.

"Ему нельзя выходить на улицу без сопровождения взрослых, не то что быть министром иностранных дел", — отметил @des_edwards. "Борис Джонсон — позор западной цивилизации. Но к сожалению, он в хорошей компании", — добавила @wschrover. "Вынужден признать, Джонсон должен научиться понимать, когда нужно заткнуться" — написал @ReederSimon. "Позор тебе, Борис, тебе стоит заткнуться и убираться" — резюмировал @mrxxpity, процитировав недавнее заявление главы британского Минобороны Гэвина Уильямсона. Кроме того, для многих пользователей заявление Джонсона стало поводом усомниться в его компетентности. Некоторые же подчеркнули, что министр занимает свою должность незаслуженно.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастна Москва . В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.