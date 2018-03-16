ЕС ждут масштабные реформы

Макрон пообещал на встрече с Меркель до июня выработать проект масштабной реформы ЕС

Ангелой Меркель. Франция выступает за масштабные преобразования Евросоюза и рассчитывает до июня этого года разработать соответствующий проект реформ. Об этом заявил журналистам в пятницу президент республики Эмманюэль Макрон перед переговорами в Елисейском дворце с канцлером ФРГ >> Джонсон отказался пожать руку послу России "Сегодня начинается важный этап, в ходе которого нам придется много поработать над решениями на краткосрочную перспективу, а также прорисовать средне— и долгосрочные перспективы для нашего Евросоюза, который сегодня необходим еще больше, чем всего несколько месяцев назад", — сказал он во время совместного с Меркель заявления для прессы. Как подчеркнул Макрон, речь идет о выработке "четкого и амбициозного плана" преобразований ЕС по ряду ключевых направлений. "Необходимо, чтобы мы вместе смогли выстроить эту новую целеустремленность. Такова наша задача на срок до июня — по экономическому и валютному союзу, по миграционной политике, по оборонной политике, по образованию. Мы предложим план действий и вложим в него всю необходимую силу", — заверил французский президент. "Это позволило нам в полной мере ощутить все последствия как долгосрочных экономических трудностей, которые мы не сумели полностью урегулировать, так и миграционных проблем, которые мы также до конца не решили. Все это возлагает на нас большую ответственность при том, что международная напряженность продолжает нарастать", — добавил Макрон. Работа над этим проектом, добавил Макрон, особенно важна как для Франции, так и для Германии в условиях крайнего обострения международных противоречий. Как он напомнил, единая Европа сильно пошатнулась после решения Великобритании о выходе из сообщества, которое привело к "разбалансировке ситуации в Европе". Еще одним проявлением этой дестабилизации, добавил президент, стали недавние парламентские выборы в Италии , на которых победу одержали популистские и евроскептические силы.