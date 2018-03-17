Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля 

В Скотланд-Ярде не рассчитывают на быстрое завершение расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению заместителя контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нила Басу, оно займет недели, если не месяцы, сообщает РИА Новости.
В ходе расследования опрошено 400 свидетелей, еще сотни дадут показания в ближайшие дни. По делу круглосуточно работает порядка 250 специалистов из контртеррористических подразделений. Помимо специалистов по борьбе с терроризмом, в расследовании участвуют сотни других полицейских, военные и спасательные службы.
«На данный момент следователи обнаружили 762 вещдока и изучают порядка 4 тысяч часов записей с камер слежения», — отметил Басу.
Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта на скамейке в сквере в английском Солсбери. Они впали в кому от отравления нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». По версии британской стороны, к отравлению Скрипалей причастна Россия.