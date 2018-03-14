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Польша готова поддержать Британию по делу Скрипаля
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Дуда: Польша готова поддержать Британию в расследовании отравления Скрипаля 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Польша готова поддержать Британию в проведении расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, говорится в заявлении премьер-министра Польши Анджея Дуды, распространенном в среду.
"Польша очень обеспокоена информацией о применении токсичного вещества при попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что угрожало жизням невинных мирных жителей", — говорится в заявлении.
"Мы осуждаем этот беспрецедентный натиск на территории Великобритании. Такое использование химических веществ в качестве оружия явно нарушает международное право и положения Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении", — отметил польский премьер.
Польша, по его словам, "выражает полную солидарность с Британией и британским правительством, а также готовность поддержать нашего близкого союзника и европейского партнера в проведении расследования".
Одновременно польский премьер призывает Россию "дать ответы на вопросы, заданные британской стороной".
Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Правительство Великобритании в ходе собственного расследования пришло к выводу, что Скрипалей отравили боевым нервно-паралитическим веществом российского происхождения класса "Новичок".
Позже премьер Британии Тереза Мэй дала России срок до вечера вторника на предоставление подробных объяснений, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. Выступая в среду в парламенте, Мэй напрямую обвинила в атаке на Скрипалей Россию. Теперь Лондон высылает сотрудников российского посольства — по словам премьера, в недельный срок страну должны будут покинуть 23 "незаявленных работника спецслужб". Кроме этого, Лондон грозит ужесточить пограничный контроль и проверку частных самолетов из России и грузов, а также заморозить подозрительные российские госактивы.
Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва не виновна в произошедшем, а все обвинения — "это чушь". Он подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. По словам Лаврова, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
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