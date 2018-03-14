Британия передала список высылаемых дипломатов

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Британия передала России список дипломатов, которые должны покинуть страну 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: Reuters
Лондон передал Москве список российских дипломатов, которые должны покинуть территорию Великобритании, РФ готовит ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это российские дипломаты, там есть представители военного атташата. Список по дипломатическим каналам передали российской стороне, он у нас есть, они должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании. Наши ответные меры готовятся и будут переданы британской стороне", — сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.
Премьер-министр Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери.
Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.
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