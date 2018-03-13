Ещё
Неизвестный атаковал полицейского в центре Вены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный атаковал полицейского возле здания парламента в Вене 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Австрийская полиция задержала мужчину, который напал на полицейского около здания парламента в Вене. Об этом заявили в пресс-службе полиции города.
«Двадцатишестилетний подозреваемый заговорил с сидящим в служебной машине полицейским, который осуществлял патруль в этой местности. В ходе разговора подозреваемый внезапно схватил полицейского за одежду и попытался вытащить его из машины», — указывается в сообщении.
Отмечается, что сотрудник полиции был вынужден применить перцовый баллончик для самообороны, в результате чего нападавшему был нанесён лёгкий урон. После этого его задержали.
Ранее в Вене застрелили неизвестного, напавшего с ножом на военнослужащего возле резиденции посла Ирана.
RT на русском: последние новости
В Испании захоронили эксгумированные останки Сальвадора Дали В МИД России сообщили о запросе консульского доступа к дочери Скрипаля Немецкий политик рассказал, что посла Украины в Берлине призвали не вмешиваться в дела Германии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму199
Мясорубка в Гудаури25
В ООН сорвали выступление России237
Третья мировая война наступила для Климкина97
Умер Александр Павловский3
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение