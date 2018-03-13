Неизвестный атаковал полицейского в центре Вены

Австрийская полиция задержала мужчину, который напал на полицейского около здания парламента в Вене. Об этом заявили в пресс-службе полиции города.
«Двадцатишестилетний подозреваемый заговорил с сидящим в служебной машине полицейским, который осуществлял патруль в этой местности. В ходе разговора подозреваемый внезапно схватил полицейского за одежду и попытался вытащить его из машины», — указывается в сообщении.
Отмечается, что сотрудник полиции был вынужден применить перцовый баллончик для самообороны, в результате чего нападавшему был нанесён лёгкий урон. После этого его задержали.
Ранее в Вене застрелили неизвестного, напавшего с ножом на военнослужащего возле резиденции посла Ирана.