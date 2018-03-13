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Генсек НАТО прокомментировал присутствие войск альянса в Восточной Европе
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Генсек НАТО прокомментировал присутствие войск альянса в Восточной Европе 

РИА Новости 13 марта 2018
ВАРШАВА, 13 мар — РИА Новости. Присутствие войск НАТО на восточном фланге не имеет временных ограничений, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в эфире Польского радио.
"Не имеется никаких временных ограничений, касающихся присутствия войск альянса на восточном фланге. Они будут там до тех пор, пока это будет необходимо", — сказал он.
При этом Столтенберг заверил, что силы НАТО присутствуют в Восточной Европе, чтобы «защищать территориальный суверенитет государств-членов от любой агрессии».
Он не стал отрицать, что решение о размещении сил НАТО на восточной фланге стало ответом на воссоединение Крыма с РФ. «Речь шла о передаче ясного сигнала, что любые действия, похожие на те, что на Украине, исключены в отношении кого-либо из наших союзников», — сказал генсек НАТО.
Слова о якобы существующей угрозе со стороны РФ периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Британия, Германия, Канада и США. Также сообщалось, что в 2016 году это будут военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, в следующем — военнослужащие из Хорватии и Франции.
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