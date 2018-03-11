Берлин поставил на место посла Украины 

«Это настолько абсурдно. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то "правые секторы" (запрещенная в России группировка), — сказал Маурер.

В Берлине в итоге послу, что Киев имеет право протестовать из-за визитов в Крым, но не указывать правительству Германии, что ему делать, вмешиваясь таким образом «во внутренние дела Германии».