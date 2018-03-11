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Берлин поставил на место посла Украины
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Берлин поставил на место посла Украины 

Рамблер 2 часа назад
Постоянные жалобы посла Украины Андрея Мельника из-за посещения немецкой делегацией Крыма и Донбасса вынудили Берлин указать дипломату на его место. Об этом заявил председатель фракции партии «Левые» в регионе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в Германии Андреас Маурер.
>>Делегация немецких депутатов назвала себя друзьями Крыма
Видео опубликовано на Youtube, сообщает РИА Новости.
По словам Маурера, который также посещал Крым в составе делегации, Мельник неоднократно бывал у главы МИД Германии Зигмара Габриэля с подобными претензиями, а президент Украины Петр Порошенко жаловался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и просил наказать немецких депутатов. Как отмечает Маурер, украинский президент «явно ошибся страной».
В Берлине в итоге послу, что Киев имеет право протестовать из-за визитов в Крым, но не указывать правительству Германии, что ему делать, вмешиваясь таким образом «во внутренние дела Германии».
«Это настолько абсурдно. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то "правые секторы" (запрещенная в России группировка), — сказал Маурер.
 Ещё 3 источника 
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