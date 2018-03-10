Ещё
Хакеры украли у Германии документы по Белоруссии, Британии и Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хакеры украли у Германии документы по Белоруссии, Британии и Украине 

Вести.Ru 10 марта 2018
В результате атаки хакеров на серверы правительства Германии похищен протокол переговоров Великобритании и ЕС о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, а также документы о переговорах ЕС с Украиной и Белоруссией. По информации немецкого журнала Der Spiegel, всего похищено шесть документов. Первым был украден протокол переговоров по Brexit, а к моменту похищения документов по Украине и Белоруссии немецкие правоохранительные органы зафиксировали атаку, и она проходила под их наблюдением.
Об атаке хакеров на информационную сеть правительственных структур Германии стало известно в конце февраля, напоминает РИА Новости. Пострадали серверы министерства иностранных дел и Минобороны ФРГ. По имеющимся данным, атаку зафиксировали в декабре 2017 года. Остается неизвестным, сколько времени вредоносный код работал в системах до момента его обнаружения.
Вести.Ru: последние новости
Российский консул попросил о доступе в больницу к Юлии Скрипаль Указали на его место: посол Украины надоел немецким властям Немецким компаниям нужна определенность с Brexit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России148
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям156
Атомные подлодки РФ дошли до США117
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле285
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео303
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение