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Президент Литвы проведет в Вильнюсе встречу с премьер-министром Польши
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Президент Литвы проведет в Вильнюсе встречу с премьер-министром Польши 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 9 мар — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте проведет встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, сообщает в пятницу пресс-служба президентского дворца.
"Президент Литвы встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", — говорится в сообщении.
Моравецкий проведет встречи в Вильнюсе с коллегами из Литвы, Латвии, Эстонии для обсуждения вопросов безопасности, актуальных тем ЕС и совместных проектов в сфере энергетики и транспорта.
С 1994 года правительства стран Балтии сотрудничают в формате Совета министров, работу которого в этом году возглавляет Литва. Литва хотела бы продолжить укреплять региональную безопасность, сотрудничать в проектах из сферы стратегической инфраструктуры и защищать общие интересы стран Балтии в Европейском союзе.
Помимо вопросов региональной безопасности на встрече будет обсуждаться сотрудничество стран Балтии и Польши, а также актуальные для Европейского союза темы и программа Восточного партнерства.
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