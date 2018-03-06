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РФ усмотрела готовность Британии к антироссийской кампании
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Посольство РФ усмотрело в словах Джонсона о Скрипале готовность к антироссийской кампании 

ТАСС 6 марта 2018
Фото: Reuters
Российское посольство в Великобритании предположило, что реакция британского МИД на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии свидетельствует о готовности начать новую антироссийскую кампанию. Об этом корр. ТАСС во вторник сообщил пресс-секретарь дипмиссии, комментируя сегодняшние заявления главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона.
"Впечатлены заявлением Джонсона сегодня в парламенте относительно инцидента со Скрипалем. Министр звучал так, как будто расследование закончено, и Россия виновата в том, что случилось в Солсбери, — сказал собеседник агентства. — Сожалеем, что вместо публичных официальных разъяснений по существу дела, из его уст прозвучали угрозы покарать Россию. Складывается устойчивое впечатление, что сценарий очередной антироссийской кампании уже написан".
Ранее, выступая в Палате общин, Джонсон провел параллели между отравлениями Скрипаля и экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. И хотя Джонсон признал, что выводы о причинах произошедшего в Солсбери делать рано, он заявил, что Россия занимается враждебной деятельностью и пригрозил санкциями, если версии о причастности Москвы к отравлению найдут подтверждение.
Как ранее во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не располагает информацией о том, с чем может быть связан инцидент вокруг экс-полковника ГРУ. По его словам, Россия не получала просьб о сотрудничестве в расследовании этого инцидента, но Москва всегда открыта к взаимодействию.
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