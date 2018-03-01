Кибератака на правительственную сеть Германии продолжается

Хакерская атака на правительственную сеть и информационные серверы госучреждений Германии, о которой МВД страны информировало накануне, все еще не отражена. Это, согласно агентству DPA, сказал в четверг председатель парламентского комитета по контролю над работой спецслужб Армин Шустер.
По его словам, речь идет о кибернападении, "которое все еще продолжается".
"Именно поэтому любые открытые дискуссии о деталях стали бы своего рода предостережением для преступников, мы таких предостережений давать не хотим", — добавил Шустер.
В среду DPA сообщило, что атака была зафиксирована в декабре 2017 года. Киберпреступники якобы смогли внедрить вредоносное программное обеспечение в серверы МИД и минобороны ФРГ и похитить данные. За нападением, по версии агентства, стоит группировка APT28, которая связана с Россией. В МВД подтвердили лишь факт кибератаки.