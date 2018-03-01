Ещё
Кибератака на правительственную сеть Германии продолжается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

DPA: кибератака на правительственную сеть Германии все еще продолжается 

ТАСС 1 марта 2018
Фото: ТАСС
Хакерская атака на правительственную сеть и информационные серверы госучреждений Германии, о которой МВД страны информировало накануне, все еще не отражена. Это, согласно агентству DPA, сказал в четверг председатель парламентского комитета по контролю над работой спецслужб Армин Шустер.
По его словам, речь идет о кибернападении, "которое все еще продолжается".
"Именно поэтому любые открытые дискуссии о деталях стали бы своего рода предостережением для преступников, мы таких предостережений давать не хотим", — добавил Шустер.
В среду DPA сообщило, что атака была зафиксирована в декабре 2017 года. Киберпреступники якобы смогли внедрить вредоносное программное обеспечение в серверы МИД и минобороны ФРГ и похитить данные. За нападением, по версии агентства, стоит группировка APT28, которая связана с Россией. В МВД подтвердили лишь факт кибератаки.
ТАСС: последние новости
Посольство РФ пока не получило ответа британской стороны о доступе к Юлии Скрипаль Процедура выборов канцлера Германии. Досье Дефицит торгового баланса США в январе достиг максимума за девять лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму204
Мясорубка в Гудаури27
В ООН сорвали выступление России223
Умер Александр Павловский3
Третья мировая война наступила для Климкина101
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение