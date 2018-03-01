Кибератака на правительственную сеть Германии продолжается

DPA: кибератака на правительственную сеть Германии все еще продолжается

Хакерская атака на правительственную сеть и информационные серверы госучреждений Германии , о которой МВД страны информировало накануне, все еще не отражена. Это, согласно агентству DPA , сказал в четверг председатель парламентского комитета по контролю над работой спецслужб Армин Шустер. По его словам, речь идет о кибернападении, "которое все еще продолжается". "Именно поэтому любые открытые дискуссии о деталях стали бы своего рода предостережением для преступников, мы таких предостережений давать не хотим", — добавил Шустер. В среду DPA сообщило, что атака была зафиксирована в декабре 2017 года. Киберпреступники якобы смогли внедрить вредоносное программное обеспечение в серверы МИД минобороны ФРГ и похитить данные. За нападением, по версии агентства, стоит группировка APT28, которая связана с Россией . В МВД подтвердили лишь факт кибератаки.