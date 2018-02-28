Макрон впервые посетит Белый дом 24 апреля

О предстоящем визите Макрона на брифинге сообщила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс . По ее словам, этот визит состоится впервые — президент и первая леди примут Макрона и его супругу в Белом доме 24 апреля.

Сандерс добавила, что этот визит поспособствует сотрудничеству США и Франции по экономическим и глобальным вопросам. Кроме того, удастся укрепить дружбу между странами.