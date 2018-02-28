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Макрон впервые посетит Белый дом
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Макрон впервые посетит Белый дом 24 апреля 

Газета.Ru 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме 24 апреля президента Франции Эммануэля Макрона, передает ФБА "Экономика сегодня".
О предстоящем визите Макрона на брифинге сообщила пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс. По ее словам, этот визит состоится впервые — президент и первая леди примут Макрона и его супругу в Белом доме 24 апреля.
Сандерс добавила, что этот визит поспособствует сотрудничеству США и Франции по экономическим и глобальным вопросам. Кроме того, удастся укрепить дружбу между странами.
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