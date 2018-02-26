Ещё
Посол России вызван в МИД Британии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол России вызван в МИД Британии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Британский МИД вызвал посла России в Лондоне Александра Яковенко в связи с ситуацией в сирийской Восточной Гуте, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
«Я пригласил российского посла прийти в МИД и рассказать о планах его страны по выполнению резолюции 2401», — передает его слова ТАСС.
В российском посольстве пока не прокомментировали эту информацию.
В понедельник президент России Владимир Путин поручил ежедневно вводить гуманитарную паузу в Восточной Гуте с 27 февраля с 9.00 до 14.00.
СБ ООН в конце прошлой недели принял резолюцию с требованием ко всем сторонам конфликта в Сирии прекратить боевые действия на 30 дней для обеспечения доставки гуманитарной помощи в том числе в район Восточной Гуты.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Додон пообещал не допустить вступления Молдавии в ЕС Чехия собралась заменить Ми-24 натовскими вертолетами Британия собралась стать чистым экспортером нефти
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцев массово депортируют из Израиля132
«Мы закрыли Черное море — и начались вопли»410
В Москве найден мертвым высокопоставленный сотрудник ВШЭ13
Назарбаев потребовал отказаться от русского языка1613
Обнаружен новый вирус-вымогатель21
Видео
02:34
Назарбаев потребовал отказаться от русского языка
СНГ В мире
00:53
Неудачная атака смертника попала на видео
Происшествия Ближний Восток
01:00
Я не хочу больше это терпеть! Бузовой надоели оскорбления
Шоу-бизнес
00:37
Рыбка обратилась с просьбой к полиции
Шоу-бизнес
00:49
Военные перевернули гаубицу
Оружие Армия
02:51
Украинцев оставили без российской вакцины
В мире Украина
00:25
В Европу пришли аномальные морозы
Погода В мире
02:54
Тимошенко сообщила о подготовке плана по Донбассу
Украина В мире
00:37
Появились подробности задержания Лесли и Рыбки
Шоу-бизнес
00:37
Вертолет эвакуировал ребенка в центре Москвы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение