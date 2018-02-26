Посол России вызван в МИД Британии

«Я пригласил российского посла прийти в МИД и рассказать о планах его страны по выполнению резолюции 2401», — передает его слова ТАСС. Британский МИД вызвал посла России в Лондоне Александра Яковенко в связи с ситуацией в сирийской Восточной Гуте, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон

В российском посольстве пока не прокомментировали эту информацию.

В понедельник президент России Владимир Путин поручил ежедневно вводить гуманитарную паузу в Восточной Гуте с 27 февраля с 9.00 до 14.00.