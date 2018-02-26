Посол России вызван в МИД Британии 

Британский МИД вызвал посла России в Лондоне Александра Яковенко в связи с ситуацией в сирийской Восточной Гуте, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
«Я пригласил российского посла прийти в МИД и рассказать о планах его страны по выполнению резолюции 2401», — передает его слова ТАСС.
В российском посольстве пока не прокомментировали эту информацию.
В понедельник президент России Владимир Путин поручил ежедневно вводить гуманитарную паузу в Восточной Гуте с 27 февраля с 9.00 до 14.00.
СБ ООН в конце прошлой недели принял резолюцию с требованием ко всем сторонам конфликта в Сирии прекратить боевые действия на 30 дней для обеспечения доставки гуманитарной помощи в том числе в район Восточной Гуты.