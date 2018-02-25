Глава МИД Португалии высказался об отношениях РФ и ЕС

Глава МИД Португалии: нужно приложить усилия, чтобы восстановить доверие между РФ и ЕС

Министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва в преддверии своего визита в Россию рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС о том, как видит перспективы сотрудничества между двумя странами, а также о том, кто из официальных лиц республики планирует посетить Чемпионат мира по футболу в текущем году.

— Мы хотим обсудить наши двусторонние отношения, уделив особое внимание экономическим вопросам. Мы также были бы заинтересованы в обмене мнениями о наших планах в ООН. Кроме того, мне было бы интересно узнать больше о точке зрения России по другим очень важным вопросам, которые беспокоят всех, таким как борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке. — В ходе вашего визита в Россию вы планируете встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым . Какие темы вы собираетесь обсудить с вашим российским коллегой?

— Санкции не являются самоцелью. Их нужно отслеживать таким образом, чтобы оценивать любые позитивные изменения в рамках минского процесса. Мы считаем, что необходимо приложить усилия для восстановления доверия между Россией и ЕС посредством откровенного и открытого диалога и сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. — Вам не кажется, что пришло время ослабить санкции против России? Как ситуация с санкциями отражается на португальской экономике?

— Безусловно, я не "удовлетворен", но я надеюсь, что Португалия и Россия в ближайшем будущем усилят свои экономические связи. В Португалии действительно есть хорошие инвестиционные возможности, и некоторые из наших наиболее важных экспортных товаров — это продукты, которые, я уверен, будут иметь большое признание на российском рынке. Более того, подающие большие надежды показатели по туризму могут улучшиться еще больше. — Удовлетворены ли вы объемом двусторонней торговли? Какие вы видите препятствия для развития торгового сотрудничества и как их можно устранить?

— Я частично ответил на это в предыдущем вопросе. Тем не менее я бы настаивал на том, что в Португалии существуют интересные сферы инвестиций и большой потенциал, как туризм, ИКТ, машиностроение и другие отрасли промышленности. — Какие отрасли экономики, на ваш взгляд, являются наиболее привлекательными для российского бизнеса?

— Увеличение числа российских туристов, посещающих Португалию, является реальностью, и мы должны стремиться усилить и продвигать это. Я хотел бы указать на огромный потенциал туризма в Португалии: уникальное культурное наследие и памятники, яркие города, незабываемые пейзажи, уникальная гастрономия, отличное предложение с точки зрения солнца и пляжей и, помимо всего прочего, безопасность, приветливое отношение и профессионализм. — Какие перспективы и возможности открывает туризм, заинтересованы ли вы в увеличении потока туристов из России?

— Это касается стратегического планирования авиакомпаний, а именно португальского перевозчика TAP. — Между Португалией и Россией на сегодняшний день всего один прямой авиарейс — Москва Лиссабон . Есть ли планы открыть авиасообщение между Лиссабоном и Санкт-Петербургом

— По сложившейся в Португалии традиции, высшие должностные лица государства сопровождают нашу национальную сборную на международных чемпионатах. Так, президент республики, спикер парламента и премьер-министр посетят по одной игре группового этапа. После этого, когда Португалия пройдет в следующий этап турнира, на что мы и надеемся, будет применяться тот же подход. — Летом 2018 года Россия принимает ЧМ по футболу. Кто из высоких официальных лиц Португалии планирует приехать на чемпионат, сколько всего ожидается португальских болельщиков?

— Мы хорошо знаем о гостеприимстве российского народа. Футбол сближает людей, и это тот компонент, который мы ценим. — На Западе распространяются всевозможные "страшилки" про российских болельщиков. Как к ним относятся в Португалии?

— Португалия заинтересована в том, чтобы обязательства, данные в ходе саммита в Уэльсе в 2014 году всеми членами альянса, выполнялись. Это означает, что мы постараемся приблизиться к показателю расходов в 2% ВВП в сфере безопасности и обороны. В этой связи очень важно отметить многолетний вклад, который Португалия вносит в операции по поддержанию мира, которые мы считаем краеугольным камнем нашего многостороннего участия в области безопасности и обороны. — Разделяет ли Португалия требование США к странам — членам НАТО довести свои оборонные расходы до 2% своего ВВП? Если да, то в каком году она намерена достичь этой отметки?

— Во-первых, мы рассматриваем PESCO как средство укрепления европейской основы безопасности и обороны. Во-вторых, мы рассматриваем это как средство для того, чтобы сделать инвестиции в способности, которые нам необходимы, чтобы обеспечить безопасность нашего населения продуктивнее и эффективнее. — Португалия приняла решение присоединится к Программе структурированного военного партнерства ЕС — PESCO. Какие выгоды рассчитывает получить Лиссабон от этого решения?