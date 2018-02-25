Депутат ЕП: Крым исторически является русским

Депутат ЕП от Франции заявил, что Крым исторически является русским

Депутат Европарламента от Франции Эмерик Шопрад заявил, что Крым исторически является русским, и сравнил ситуацию с разделенной Германией

Ранее инвестиционный потенциал Крыма и экономические возможности предстоящего Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) были представлены в Европарламенте, а затем в австрийской столице Вене . Делегациям Австрии и Германии присвоен статус почетных гостей ЯМЭФ-2018, который пройдет 19-21 апреля. Правый французский политик, политолог и эксперт по геополитике Шопрад присутствовал на презентации ЯМЭФ в Вене.

"Я историк, занимаюсь исследованиями в области геополитики, и, изучая историю на протяжении длительного периода, я убежден, что Крым является русским. Если граждане Германии, разделенные после Второй мировой войны, получили возможность объединиться в 1990 году, то почему отказывать в праве на объединение населению России и Крыма?" — сказал Шопрад, слова которого приводятся в сообщении форума. Как напомнил евродепутат, он находился в Крыму в день исторического референдума 2014 года, на котором было принято решение о его воссоединении с Россией

Политик назвал "трагическими ошибками" расширение НАТО и стремление втянуть Украину в этот военный блок.

"Я всегда заявлял, и это согласуется с исторической позицией Франции, что Россию необходимо уважать, учитывать ее интересы. Украина должна объединять Россию с Европой, а не быть проблемой, которая нас разделяет", — уверен депутат.

По его мнению, антироссийские санкции являются несправедливыми и угрожают миру и спокойствию в Европе.