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МВД Франции заявило о предотвращении двух терактов
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МВД Франции заявило о предотвращении двух терактов с начала года 

RT на русском 25 февраля 2018
Фото: Reuters
Правоохранительные органы Франции с начала 2018 года предотвратили два террористических акта, заявил министр внутренних дел страны Жерар Коллон в эфире радиостанции Europe 1. «С 1 января были сорваны планы по подготовке двух терактов», — сказал Коллон.
По его словам, первая атака планировалась на спортивном объекте, вторая была направлена против военнослужащих. Глава МВД не привёл подробностей, отметив, что территориально их готовились совершить на юге и западе Франции.
Колонн подчеркнул, что террористическая угроза во Франции остаётся высокой. Кроме того, он рассказал, что в воскресенье «за восхваление терроризма» были закрыты три мечети, расположенные в Экс-ан-Провансе, Сартрувиле и Марселе.
Ранее прокурор Парижа Франсуа Молен рассказал о высоком уровне террористической угрозы во Франции.
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