МВД Франции заявило о предотвращении двух терактов с начала года

Правоохранительные органы Франции с начала 2018 года предотвратили два террористических акта, заявил министр внутренних дел страны Жерар Коллон в эфире радиостанции Europe 1 . «С 1 января были сорваны планы по подготовке двух терактов», — сказал Коллон. По его словам, первая атака планировалась на спортивном объекте, вторая была направлена против военнослужащих. Глава МВД не привёл подробностей, отметив, что территориально их готовились совершить на юге и западе Франции. Колонн подчеркнул, что террористическая угроза во Франции остаётся высокой. Кроме того, он рассказал, что в воскресенье «за восхваление терроризма» были закрыты три мечети, расположенные в Экс-ан-Провансе, Сартрувиле и Марселе Ранее прокурор Парижа Франсуа Молен рассказал о высоком уровне террористической угрозы во Франции.