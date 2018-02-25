Дипломат избежал наказания после признания о работе на СССР

Times: британский дипломат избежал наказания после признания о работе на разведку СССР

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Состояние здоровья Скрипаля и его дочери остается критическим, но стабильным

Меркель надеется, что новое правительство ФРГ приступит к работе на следующей неделе

В ФРГ заявили, что Меркель серьезно отнеслась к оценке Мэй инцидента в Солсбери