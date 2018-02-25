Дипломат избежал наказания после признания о работе на СССР

Британский дипломат Дэвид Флойд признался в 1951 году в том, что был завербован советской разведкой и передавал СССР информацию во время своей работы в Москве в конце Второй мировой войны, но при этом сумел избежать наказания у себя на родине. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на данные, содержащиеся в рассекреченных документах МИД Великобритании.
Эти документы попали в руки Джеффа Халберта, исследователя биографии двойного агента МИ-5 и НКВД Гая Берджеса, который был ключевым членом ядра советских агентов в Великобритании, именовавшегося ранее Кембриджской четверкой, а ныне — пятеркой. Признание Флойда последовало лишь спустя несколько недель после внезапного исчезновения двух членов четверки — Берджеса и Дональда Маклина. Однако тогдашний генеральный прокурор Великобритании под предлогом недостаточности улик пощадил Флойда, несмотря на его признательные показания о работе на советскую разведку.
По информации The Sunday Times, в студенчестве Дэвид Флойд был прокоммунистическим агитатором в Оксфордском университете. Он свободно владел русским языком и работал в Москве в качестве переводчика в британском военном атташате и посольстве Великобритании. По завершении командировки в СССР Флойд работал на более высоких дипломатических должностях в британских посольствах в Праге и Белграде. Впоследствии он отвергал подозрения в том, что способствовал утечкам информации и из этих дипломатических представительств.
После признания Флойду пришлось подать в отставку, однако он устроился на работу в газету The Daily Telegraph, где работал корреспондентом, освещавшим события в странах коммунистического лагеря. Он дожил до старости и умер в 1997 году. На момент своей смерти Дэвид Флойд считался одним из самых авторитетных кремлинологов Великобритании, а о его признании в работе на советскую разведку не знал никто из его знакомых, поскольку информация об этом составляла государственную тайну.