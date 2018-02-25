Лейбористы Британии поддержат членство в таможенном союзе ЕС

По его словам, лейбористы "в течение продолжительного времени отстаивали" идею сохранения страны в таможенном союзе ЕС.

"Таможенные механизмы в настоящее время заложены в договоре о членстве. Я думаю, теперь все признают, что должен быть новый договор, который будет обеспечивать работу таможенного союза", — отметил он.

"Очевидно, что это единственный способ реально получить беспошлинный доступ. Это действительно важно для нашей производственной базы, и никто не может ответить на вопрос, как без таможенного союза продолжать выполнять обязательства по недопущению установления жесткой границы в Северной Ирландии", — сказал Стармер.