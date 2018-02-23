Президент Литвы в Брюсселе добивается гарантий получения финансовой помощи ЕС

"Многолетний бюджет ЕС — это инструмент создания благополучия, безопасности и будущего сообщества. Одна из главных целей Литвы — добиться, чтобы при распределении нового семилетнего бюджета прямые выплаты земледельцам максимально приблизились к суммам, выплачиваемым фермерам стран — старожилов ЕС. Только так можно создать равные конкурентные условия для всех земледельцев Евросоюза", — цитирует Грибаускайте пресс-служба.

Отмечается, что невзирая на то, что уровень развития Литвы приближается к среднему показателю по ЕС, разрыв в уровне благосостояния между странами-членами сохраняется. «Поэтому важно, чтобы на выравнивание уровней был выделен достаточный объем средств, которые и дальше будут направляться на обеспечение ускоренного развития Литвы», — отмечает ведомство.

По его данным, финансирование ЕС необходимо Литве для реализации стратегических проектов: синхронизации электросетей, соединения газотранспортных систем, транспортного коридора Rail Baltica.

"Игналинской АЭС также необходима дальнейшая финансовая помощь ЕС. Обязательство ЕС финансировать вывод из эксплуатации Игналинской АЭС закреплено и в договоре о вступлении Литвы в Евросоюз", — говорится в сообщении.