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Президент Литвы в Брюсселе добивается гарантий получения финансовой помощи ЕС
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Президент Литвы в Брюсселе добивается гарантий получения финансовой помощи ЕС 

Прайм 23 февраля 2018
ВИЛЬНЮС, 23 фев /ПРАЙМ/. Президент Литвы Даля Грибаускайте в рамках неформального заседания Европейского совета в Брюсселе представила главам государств и правительств стран — членов ЕС основные потребности Литвы в финансировании, сообщает в пятницу пресс-служба президентского дворца.
"Многолетний бюджет ЕС — это инструмент создания благополучия, безопасности и будущего сообщества. Одна из главных целей Литвы — добиться, чтобы при распределении нового семилетнего бюджета прямые выплаты земледельцам максимально приблизились к суммам, выплачиваемым фермерам стран — старожилов ЕС. Только так можно создать равные конкурентные условия для всех земледельцев Евросоюза", — цитирует Грибаускайте пресс-служба.
Отмечается, что невзирая на то, что уровень развития Литвы приближается к среднему показателю по ЕС, разрыв в уровне благосостояния между странами-членами сохраняется. «Поэтому важно, чтобы на выравнивание уровней был выделен достаточный объем средств, которые и дальше будут направляться на обеспечение ускоренного развития Литвы», — отмечает ведомство.
По его данным, финансирование ЕС необходимо Литве для реализации стратегических проектов: синхронизации электросетей, соединения газотранспортных систем, транспортного коридора Rail Baltica.
"Игналинской АЭС также необходима дальнейшая финансовая помощь ЕС. Обязательство ЕС финансировать вывод из эксплуатации Игналинской АЭС закреплено и в договоре о вступлении Литвы в Евросоюз", — говорится в сообщении.
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