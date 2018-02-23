Большая часть прибывших в Литву беженцев покинули страну

ВИЛЬНЮС , 23 фев — РИА Новости . Более 70% всех переехавших в Литву беженцев из Сирии Ирака и Эритреи уже покинули республику, с июля прошлого года в страну не прибыло ни одного мигранта, сообщает в пятницу портал lrt.

По данным литовского министерства по соцзащите и труду, с декабря 2015 года в Литву прибыли 468 беженцев, 341 мигрант уже выехал. Вице-министр внутренних дел Литвы Гедрюс Сурплис сообщил изданию, что большая часть беженцев изначально предупреждали, что планируют переезжать в Скандинавские страны.

"Все беженцы, кого Литва приняла по системе квот, получили статус беженцев, однако многие из них, приехав в Европу, декларировали, что хотят обосноваться в Скандинавских странах, в Германии . Основным их мотивом стал тот факт, что там проживают их близкие и соотечественники. Конечно, вопрос выплат также важен, но у нас есть такая экономика, какая есть, и Литва делает все, чтобы удержать этих людей", — сказал Сурплис.

По его словам, оставшиеся в стране 127 мигрантов проживают в Центре для приема беженцев, остальные указали место жительства в разных самоуправлениях. С июля прошлого года в Литву не приехал ни один беженец, отметил он.

"Одной из причин является снижение потока приезжающих в Европу. Другая причина — большая часть беженцев в лагерях Италии Греции не получила статус беженца", — сказал Сурплис, добавив, что первый этап миграционного кризиса завершился, однако в Европе готовятся к его следующей волне, во время которой планируют распределить 200 тысяч беженцев.