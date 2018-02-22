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Макрон сыграет в сказке «Петя и волк»
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Макрон сыграет в сказке «Петя и волк» 

РИА Новости 22 февраля 2018
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Президент Франции Эммануэль Макрон в следующий четверг, 1 марта, исполнит одну из ролей в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк", представление которой состоится в одном из залов Елисейского дворца, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники.
Музыкальное сопровождение спектакля, который входит в серию артистических вечеров "Елисейские четверги", обеспечит оркестр Республиканской гвардии.
Отмечается, что список приглашенных на вечер составляет первая леди Франции Брижит Макрон. Какую роль исполнит в спектакле президент, пока неизвестно.
Симфоническая сказка для детей "Петя и волк" была написана Прокофьевым на собственный текст в 1936 году. Кроме волка и пионера Пети в сказке появляются такие персонажи, как дедушка, птичка, кошка, утка и охотники. Каждый персонаж представлен определенным инструментом и отдельным мотивом.
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