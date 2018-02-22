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СМИ узнали, кто бросил гранату в посольство США в Подгорице
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СМИ узнали, кто бросил гранату в посольство США в Подгорице 

РИА Новости 22 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Ручную гранату во двор посольства США в Подгорице в ночь на четверг бросил 43-летний Далибор Яукович, бывший военнослужащий югославской армии, сообщает сайт черногорской газеты Vijesti.
Эту же информацию подтверждает портал Радио и телевидения Черногории (RTCG) со ссылкой на источники, близкие к следствию.
В ночь на четверг в 0.30 (2.30 мск) мужчина кинул во двор американского посольства в Подгорице взрывное устройство, предположительно ручную гранату, после чего покончил с собой. Мотив нападения устанавливается.
На странице Яуковича в Facebook указано, что он был награжден медалью "За заслуги в областях обороны и безопасности" Союзной Республики Югославии. Грамоту о награждении подписал тогдашний президент государства Слободан Милошевич. Судя по публикациям, Яукович был противником вступления Черногории в НАТО.
Мужчина проживал в Подгорице, а был рожден в сербском городе Кралево.
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