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Бельгийский дом Пучдемона пропал с карт Google
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Бельгийский дом Пучдемона пропал с карт Google 

РИА Новости 19 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Дом бывшего главы женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона в Бельгии исчез из картографических сервисов Google.
Как сообщает испанский портал NacioDigital, на картах Google Street дом Пучдемона в бельгийском городке Ватерлоо отображается "запикселированным". Вероятнее всего, это означает, что владелец или арендатор дома обратился в Google с требованием применить пункт о конфиденциальности места проживания.
Пучдемон уехал в Брюссель, после того как власти Испании в конце октября выдали ордер на его арест; впоследствии ордер был отозван. Из брюссельской гостиницы он перебрался в Ватерлоо, в 20 километрах от столицы Бельгии, где снял дом.
Общая площадь дома — 550 квадратных метров, в нем шесть комнат, три ванны, гараж на четыре машины и просторная терраса. Стоимость аренды — 4400 евро в месяц, сообщало бельгийское издание L'Echo.
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