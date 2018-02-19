Бельгийский дом Пучдемона пропал с карт Google

Дом бывшего главы женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона в Бельгии исчез из картографических сервисов Google

Как сообщает испанский портал NacioDigital, на картах Google Street дом Пучдемона в бельгийском городке Ватерлоо отображается "запикселированным". Вероятнее всего, это означает, что владелец или арендатор дома обратился в Google с требованием применить пункт о конфиденциальности места проживания.

Пучдемон уехал в Брюссель, после того как власти Испании в конце октября выдали ордер на его арест; впоследствии ордер был отозван. Из брюссельской гостиницы он перебрался в Ватерлоо, в 20 километрах от столицы Бельгии, где снял дом.

Общая площадь дома — 550 квадратных метров, в нем шесть комнат, три ванны, гараж на четыре машины и просторная терраса. Стоимость аренды — 4400 евро в месяц, сообщало бельгийское издание L'Echo.