Грузинские снайперы с Майдана опасаются за свою жизнь

В понедельник в МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция "Правда о расстреле "небесной сотни". 20 февраля 2014 года на киевском Майдане был открыт огонь, погибли 53 человека. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим Виктора Януковича , но официальное расследование зашло в тупик.

В мероприятии приняли участие редактор отдела политики РИА Новости, автор расследования о грузинских снайперах Андрей Веселов и корреспондент телеканала "Россия 24", автор фильма "Майдан. Технология переворота" Анна Афанасьева

Грузинские снайперы, принимавшие участие в событиях на Майдане, сейчас находятся в Армении, рассказал Андрей Веселов. По его словам, героев материала пришлось разыскивать в разных странах.

"Мы начали в Македонии, потом искали в России, на Украине, в Грузии, Армении", — отметил Веселов.

Интервью с грузинскими снайперами было записано в Тбилиси. "Они опасаются за свою жизнь. Обращение в суд и к журналистам — это попытка предать делу гласность и таким образом себя обезопасить", — добавил Веселов. Некоторые из тех, кто был на Майдане в составе снайперских групп, впоследствии исчезли, и об их судьбе ничего неизвестно.

Веселов отметил, что, кроме интервью, в распоряжении агентства есть протоколы официального опроса Кобы Нергадзе и Александра Ревазишвили, сделанные украинскими адвокатами Александром Горошинским и Стефаном Решко

"Это официальные юридические документы", — заключил Веселов.

Анна Афанасьева анонсировала свой фильм, который должен выйти в четверг, 22 февраля. Впервые будут представлены выводы канадского политолога, профессора Ивана Качановского, который четыре года ведет независимое расследование событий Майдана. Качановский, изучивший по собственной методике открытые источники, пришел к выводу, что расстрел начался не в 7 часов утра 20 февраля, а двумя часами ранее.

"Ученый считает, что первыми погибли беркутовцы, а не протестующие", — говорит Афанасьева.