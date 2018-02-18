Страны ЕС не желают усиливать давление на РФ

"Действуя вместе, отбросив амбиции и включив политическую волю ведущих стран мира за столом переговоров вместе с Россией, США и странами Европы, возможно разрешить глобальные вопросы мирового порядка", — полагает российский политик. Он указал, что это в очередной раз доказало "отсутствие желания со стороны европейских участников конференции обсуждать усиление санкций в отношении РФ и активные двусторонние контакты с российской делегацией со стороны представителей ЕС".

"При этом в большинстве стран Европы к усилению давления на Россию относятся негативно, считая убытки и понимая ущербность такой политики", — подчеркнул Железняк. Тем более очевидна бесперспективность разговора с РФ с позиции силы, добавил депутат.