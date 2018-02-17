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В НАТО сделали заявление о членстве Украины в альянсе
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В НАТО объяснили, почему Украина не может войти в альянс 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер рассказала, что отличает Украину от других государств, претендующих на вхождение в организацию, и почему она пока не может рассчитывать на членство в альянсе. Об этом сообщает издание "Европейская правда".
Гетемюллер напомнила, что на данный момент есть четыре страны, которые стремятся стать членами НАТО: Босния и Герцеговина, Македония, Грузия и Украина.
Она отметила, что прошло уже десять лет с момента саммита в Бухаресте, на котором Киеву отказали в предоставлении Плана действий относительно членства в НАТО, но пообещали, что когда-нибудь страна войдет в альянс. При этом План действий до сих пор не стал приоритетом для украинских властей, указала заместитель генсека.
"Украина — единственное из четырех государств, которое не заявило о том, что стремится к получению Плана действий относительно членства как о части национальной политики, а именно это является путем к вхождению в НАТО", — заявила она.
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