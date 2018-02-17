В НАТО сделали заявление о членстве Украины в альянсе

Гетемюллер напомнила, что на данный момент есть четыре страны, которые стремятся стать членами НАТО: Босния и Герцеговина, Македония, Грузия и Украина.

"Украина — единственное из четырех государств, которое не заявило о том, что стремится к получению Плана действий относительно членства как о части национальной политики, а именно это является путем к вхождению в НАТО", — заявила она.

Она отметила, что прошло уже десять лет с момента саммита в Бухаресте, на котором Киеву отказали в предоставлении Плана действий относительно членства в НАТО, но пообещали, что когда-нибудь страна войдет в альянс. При этом План действий до сих пор не стал приоритетом для украинских властей, указала заместитель генсека.