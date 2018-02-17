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США считают, что ЕС станет слишком независимым
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Юнкер: США считают, что ЕС станет слишком независимым, развивая свою оборону 

ТАСС 17 февраля 2018
Фото: Reuters
США считают, что развивая европейскую оборону, Евросоюз станет слишком независимым. Об этом заявил в субботу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Многие по другую сторону Атлантики считают, что, развивая европейскую оборону, ЕС станет слишком независимым, — подчеркнул он. — Но мы не можем полагаться только на НАТО, мы должны иметь собственные оборонные возможности".
"Мягкая сила зачастую недостаточно сильна, иногда нужно прибегать к более жестким аргументам", — продолжил он.
В то же время Юнкер подчеркнул, что все оборонные усилия Европейского союза нацелены на дополнение возможностей НАТО, а не на конкуренцию альянса. Он выделил сферу закупок и производства вооружений, как приоритетную для развития военной политики ЕС.
Из 29 государств НАТО членами ЕС сегодня являются 22 государства. Для США возможности усиления европейского военно-промышленного комплекса является большой проблемой, поскольку вся политика США внутри НАТО по увеличению оборонных расходов государств альянса направлена на расширение закупок странами НАТО вооружений американского производства.
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