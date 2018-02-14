Посол ЕС отметил исторически низкий уровень отношений с РФ

"В то же время обе стороны стремятся поддерживать каналы коммуникации. Обе стороны делают для этого что могут. Мы — соседи. И мы не можем игнорировать тот факт, что у нас есть общие вопросы и угрозы, которыми важно заниматься", — сказал дипломат.

Он отметил, что сейчас появились "некоторые признаки стабилизации ситуации", но очевидно "взаимное отсутствие доверия, а также сильно расходящееся видение того, как мы дошли до этой стадии".