Ещё
ЕС не видит последствий от «кремлёвского доклада»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС не видит последствий от публикации «кремлёвского доклада» США 

RT на русском 14 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Европейский союза пока не увидел последствий от публикации «кремлёвского доклада» США. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.
«Что касается Евросоюза как официальной структуры, то мы пока вообще не увидели никаких последствий от этой публикации. Как говорят сами американцы, это пока всего лишь список», — отметил дипломат.
По его словам, он «принял во внимание» реакцию на публикацию документа Ассоциации европейского бизнеса, которая заявила, что «появление доклада привносит неопределённость и дополнительные риски в ведение бизнеса с Россией».
«По моему мнению, бизнесмены должны давать оценку: они разбираются в этом лучше меня», — добавил он.
В конце января американское Министерство финансов опубликовало «кремлёвский доклад», в который были внесены российские политики и бизнесмены.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН публикацию документа.
RT на русском: последние новости
В Испании захоронили эксгумированные останки Сальвадора Дали Россия потребовала от Британии доступ ко всем материалам по делу об отравлении Скрипаля Немецкий политик рассказал, что посла Украины в Берлине призвали не вмешиваться в дела Германии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму217
Мясорубка в Гудаури34
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России212
Третья мировая война наступила для Климкина112
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение