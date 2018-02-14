ЕС не видит последствий от «кремлёвского доклада»

«По моему мнению, бизнесмены должны давать оценку: они разбираются в этом лучше меня», — добавил он.

По его словам, он «принял во внимание» реакцию на публикацию документа Ассоциации европейского бизнеса, которая заявила, что «появление доклада привносит неопределённость и дополнительные риски в ведение бизнеса с Россией».