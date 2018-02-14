ЕС не планирует пока вводить санкции в отношении России

Брюссель пока не планирует вводить новые санкции в отношении России

Брюссель ранее уже ввел против России санкции, связанные с ситуацией на Украине, других санкций в отношении Москвы на повестке дня нет, заявил в среду посол Евросоюза в России Маркус Эдерер

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет автоматических санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.

"Евросоюз ввел в отношении России собственные санкции — и на это есть причины. Как мы неоднократно подчеркивали, санкции не являются самоцелью, они необходимы, чтобы способствовать выполнению Минских соглашений. Это основная задача санкций ЕС. В данный момент на повестке нет других санкций", — сказал Эдерер в интервью газете Коммерсант. Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

"Я могу только сказать, что Евросоюз — это суверенное объединение, и его страны-члены будут самостоятельно принимать решения о том, вводить или не вводить те или иные ограничения", — заявил высокопоставленный дипломат. Он подчеркнул, что "США проводят собственную политику", и Вашингтон выработал новый инструмент давления на РФ — CAATSA — "хотя сейчас слишком рано делать выводы о том, как он будет применяться".

"Что касается санкций, связанных с минскими соглашениями, то Вашингтон и Брюссель координируют свои действия. Буквально несколько недель назад американская сторона ввела ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, ранее уже попавших в европейские "санкционные списки", — добавил посол ЕС.