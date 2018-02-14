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СМИ узнали, когда похоронят супруга датской королевы
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СМИ узнали, когда похоронят супруга датской королевы 

РИА Новости 14 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Похороны скончавшегося супруга датской королевы принца Хенрика состоятся в следующий вторник, 20 февраля, сообщает издание Local со ссылкой на заявление дворца.
Принц Хенрик скончался в среду на 84-м году жизни.
По данным СМИ, покойного кремируют. Согласно его воле, часть праха развеют в море, часть — в садах дворца Фреденсборг, загородной королевской резиденции к северу от Копенгагена.
Церемония похорон пройдет в капелле дворца Кристиансборг в центре Копенгагена. Жители смогут выразить покойному свое уважение в субботу, воскресенье и понедельник. В честь принца Хенрика также запустят салют в четверг в Хельсингёре.
Принц Хенрик 28 января был госпитализирован в отделение легочной хирургии для обследования опухоли в левом легком. Она оказалась доброкачественной, в начале февраля королевский двор сообщил, что принца переведут в другое отделение для продолжения лечения. Однако вскоре состояние здоровья принца ухудшилось.
В начале осени 2017 года стало также известно, что принц Хенрик страдает деменцией. С 2016 года он находился на пенсии.
В начале августа 2017 года принц обратил на себя внимание необычными заявлениями, в частности официальным признанием, что не желает быть похороненным рядом со своей супругой в соборе Роскилле (усыпальница датских королей), как планировалось ранее. В Дании не секрет, что принц всегда был недоволен своим титулом, который ставил его в неравное положение с супругой.
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