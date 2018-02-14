Скончался экс-премьер Нидерландов Рууд Любберс

Бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс скончался в возрасте 78 лет, сообщает портал NL Times со ссылкой на представителей правительства.

Лидер христианских демократов находился на посту премьера дольше всех нидерландских политиков — с 1982 по 1994 год, непрерывно возглавляя в течение 12 лет три кабинета.

В 1999 году политик выдвигался на пост генерального секретаря НАТО , но его кандидатура была отклонена США.