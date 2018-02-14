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Скончался экс-премьер Нидерландов Рууд Любберс
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Скончался экс-премьер Нидерландов Рууд Любберс 

РИА Новости 14 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс скончался в возрасте 78 лет, сообщает портал NL Times со ссылкой на представителей правительства.
Лидер христианских демократов находился на посту премьера дольше всех нидерландских политиков — с 1982 по 1994 год, непрерывно возглавляя в течение 12 лет три кабинета.
В 1999 году политик выдвигался на пост генерального секретаря НАТО, но его кандидатура была отклонена США.
В 2000 году Любберс был назначен Верховным комиссаром ООН по делам беженцев и покинул этот пост в 2005 году после выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах.
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